Президент Германии совершит официальный визит в Азербайджан

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 30 марта-2 апреля совершит официальные визиты в Армению и Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба федерального президента, это будут его первые визиты в обе страны.

В ходе визита в Азербайджан запланированы встречи Штайнмайера с официальными лицами АР. В повестку визита включено также посещение исторического центра Баку – «Ичери шехер», встречи с представителями религиозных конфессий.

В Армении федеральный президент встретится с президентом и премьер-министром страны. Он также посетит технологический образовательный центр TUMO. Планируется поездка Штайнмайера в Дилижан.