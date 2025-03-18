Эксперт по медицинскому праву: ЭКО проводится повсеместно, но это неправильно

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – метод вспомогательной репродуктивной технологии, который дарит надежду бесплодным парам. Это не просто медицинская процедура, а настоящее чудо, которое помогает женщинам осуществить свою мечту о материнстве.

Однако в Азербайджане в столь важной сфере полностью отсутствует контроль, что актуализирует важные этические и правовые вопросы.

Как заявила 1news.az директор Института права и прав человека Национальной Академии наук Азербайджана, профессор, доктор юридических наук, эксперт по медицинскому праву Айтен Мустафазаде, отсутствие законодательного регулирования в сфере репродуктивного здоровья в стране вызывает серьезную обеспокоенность.

«В Азербайджане остро стоит проблема отсутствия законодательного регулирования в сфере репродуктивного здоровья. Около 15-20 лет назад обсуждался вопрос принятия закона о репродуктивном здоровье, но, к сожалению, он так и не был принят. Нет закона о правах пациента, нет закона об информированном согласии. Все это важные темы, входящие в медицинское право, которым я занимаюсь, и они должны быть отражены в законодательстве», — заявила А. Мустафазаде.

По ее словам, отсутствие законодательства создает правовой вакуум, в котором работают занимающиеся ЭКО и другими репродуктивными технологиями клиники. Некоторые врачи активно рекламируют свои услуги, хотя законодательного разрешения на это нет. Отсутствуют также четкие правила и гарантии для пациентов, доноров и детей, рожденных в результате этих процедур. В Уголовном кодексе предусмотрена лишь ответственность за причинение вреда здоровью.

«Я общалась с руководителями клиник, подчеркивая необходимость определенной документации, но в ответ слышала: «У нас есть свой юрист». Однако юрист, не специализирующийся в медицинском праве, не осведомлен о его тонкостях. Необходимо законодательное регулирование информированного согласия, прав пациента, репродуктивного здоровья и донорства», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что вышеперечисленные законы должны регулировать деятельность клиник, устанавливать стандарты качества и обеспечивать защиту прав всех участников репродуктивных процессов. Особое внимание следует уделить вопросам донорства, суррогатного материнства и этическим аспектам репродуктивных технологий. Следует провести широкое общественное обсуждение этих вопросов и разработать законодательство, соответствующее современным вызовам и защищающее права и интересы граждан.

«Я рада, что при регистрации брака начали проверять генетическую совместимость и запретили браки между близкими родственниками, приветствую проверки пластических хирургов и считаю, что аналогичные меры необходимо применять к врачам и клиникам, занимающимся ЭКО. Однако основой всего должен быть закон - закон о репродуктивном здоровье, закон о правах пациента. ЭКО проводится повсеместно, но это неправильно», — сказала А.Мустафазаде.

По ее словам, при обращении в клинику супруги должны иметь возможность ознакомиться с предлагаемыми процедурами и своими обязанностями. Клиника и врач должны предоставлять гарантии. К сожалению, сейчас этого нет. Людям просто дают на подпись соглашение, которое, по сути, является формальностью.

«На мой взгляд, необходимо усилить контроль за деятельностью клиник, занимающихся репродуктивными технологиями. Следует проводить регулярные проверки и выдавать лицензии только тем учреждениям, которые соответствуют высоким стандартам качества и безопасности», — заключила Айтен Мустафазаде.

Для получения дополнительной информации 1news.az обратился к ряду ведущих специалистов в области ЭКО, однако комментарии от них нам получить не удалось.