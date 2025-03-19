От Победы к Возрождению: Новрузовский костер в Агдере и главные факторы для преодоления новых угроз

С возвращением истинных хозяев на наших освобожденных землях возрождается жизнь. Жизнь, полная радости, вдохновения, новых надежд и свершений.

Эти чувства видны в глазах наших соотечественников, которые долгие годы жили с тоской по родным краям и теперь возвращаются сюда вместе с детьми и внуками, чтобы счастливо жить и созидать.

В Шуше, Лачине, Ходжалы, Джебраиле… - на всех землях наших предков, на землях, задышавших полной грудью после освобождения от вражеского плена.

И конечно, в Агдере, где вчера, в последний вторник перед любимым праздником, был зажжен новрузовский костер. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева зажгли его вместе с жителями села Гасанриз Агдеринского района.

Сейчас, с высоты прошедших лет и на фоне общей картины мира, в котором происходят значительные процессы, значение Великой Победы Азербайджана во Второй Карабахской, Отечественной войне ощущается глубже.

Президент Ильхам Алиев, беседуя с жителями Агдеринского района, так сказал об этом: «В настоящее время войны, кровавые столкновения приобретают достаточно широкий размах в мире. Сейчас, в эпоху интернета, в период свободного доступа к информации, все всё знают, видят и могут отслеживать. Мы видим, что отнюдь не каждая страна может обеспечить свои интересы, справедливые интересы, или борется за свою территориальную целостность, но не достигает результата, либо добивается небольшого военного успеха, но не может завоевать полную победу.

То есть если мы просто посмотрим на происходящие в современном мире столкновения, конфликты, войны, если посмотрим на войны в новейшей истории, я даже могу сказать, что после Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан. Эти войны либо оставались незавершенными, либо, не меняя своей сути, видоизменялись, переходили в другие формы. А наша Победа полная, и это демонстрирует как силу нашего государства, наших Вооруженных сил, так и волю нашего народа.

И вы – люди, жившие в этом регионе, их наследники хорошо знаете, что во время оккупации враг построил такие мощные укрепления, что для их прорыва требовались и героизм, и профессионализм. Многие даже были уверены, что нам никогда не удастся прорвать эти оборонительные линии, потому что рельеф местности был на руку противнику, инженерные укрепления, которые они построили за многие годы, работали в их пользу. За ними стояли внешние силы, иностранные государства, прежде всего Минская группа ОБСЕ, которая получила мандат якобы для того, чтобы заниматься этим вопросом. Их главной целью было сделать этот конфликт вечным, держать наши земли под вечной оккупацией, создавать видимость, обманывать нас, путем бесконечных переговоров заставить принять эту реальность. Это была цель всех троих, все трое объединились здесь во имя одной цели. Хотя нынешние отношения между этими странами показывают, что это было очень редким явлением. То есть о чем это говорило? Все трое стояли за Арменией, все трое разными путями поддерживали Армению. Один давал оружие, другой оказывал политическую поддержку, третий предоставлял экономические привилегии. Вот против этого мы боролись, против этого вели войну.

Когда началась Вторая Карабахская война, неизвестно было кто и как себя поведет. Я имею в виду крупные державы. Победа над врагом всего за 44 дня в столь тяжелой политической обстановке, при таком сложном рельефе, на таких мощно укрепленных территориях показывает силу нашего народа. Но даже тогда мы знали, уверен, вы тоже знали, весь народ знал, что это, как говорится, не полное завершение нашего дела. Поскольку по определенным причинам сепаратисты все еще сохраняли свои осиные гнезда на наших землях, в наш регион были введены миротворческие силы, что, как говорится, подбадривало сепаратистов. Они считали, что в такой ситуации сепаратизм будет продолжаться. Произошли и различные другие события. Однако они не учли одного: волю, решимость, мужество азербайджанского народа и государства, их уверенность в себе. Они не смогли этого просчитать. Полтора года назад однодневная антитеррористическая операция искоренила сепаратизм, и на этом вопрос завершился, с сепаратистами было покончено раз и навсегда».

Следует отметить, что 44-дневная война, локальная антитеррористическая операция, проведенные под руководством Президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продемонстрировали не только высочайший профессионализм, отличную боевую подготовку, строгую дисциплину и самое современное технической оснащение Азербайджанской армии, но и стали ярким свидетельством глубокого патриотизма наших солдат и офицеров. Все это - важнейшие факторы, обусловившие нашу Победу.

Исторические факты говорят сами за себя: ни одна из войн, произошедших после Второй мировой войны, так и не увенчалась полной победой ни одной из сторон. Это касается как конфликтов времен «Холодной войны», так и более современных вооруженных столкновений, где ни одна из сторон не смогла добиться окончательной победы, что подтверждает сложность и многогранность современных военных конфликтов.

Ввод войск СССР в Афганистан, отправка войск США во Вьетнам, Ирак, Афганистан, Корейская война и другие противостояния — в конечном итоге все эти процессы завершались компромиссами, политическими соглашениями или длительными затяжными конфликтами, не приводившими к однозначной победе.

Азербайджан — единственное государство, которое сумело одержать полную победу в войне с государством-агрессором и оккупантом.

Важно подчеркнуть и большую человечность наших солдат и офицеров - в ходе военных операций Азербайджанская армия неукоснительно придерживалась норм и принципов международного гуманитарного права, не беря под прицел гражданское население.

«Мы отомстили на поле боя. В отличие от них, мы не совершали никаких недостойных действий против гражданского населения, мы мобилизовали свои силы только для того, чтобы уничтожить армию Армении. А сколько грязных деяний и военных преступлений они совершили против безоружных людей, женщин, детей и стариков. Те, кто когда-то угрожал нам, говоря: «Мы приедем в Баку на танках и будем пить чай в Баку», теперь отвечают перед судом. А я сказал, что и танки находятся в Баку, в Парке трофеев, и чай пьют там, где положено, и они ответят перед народом, перед законом», - так говорит об этом азербайджанский лидер.

«Вот это – справедливость, это торжество справедливости, и я об этом неоднократно говорил. В период оккупации у меня были десятки, может быть, сотни встреч с бывшими переселенцами как на открытии новых поселков, так и на различных мероприятиях. Мы никогда не теряли надежды, но я видел, что с каждым годом вера в справедливость во мне, в народе, как говорится, тает. Потому что справедливость должна была, как говорится, укрепить нашу позицию. Но справедливость торжествует тогда, когда у тебя есть воля, есть сила и есть право. Все эти факторы у нас были, поэтому мы одержали эту историческую Победу. Эта Победа, повторяю, не имела себе равных за последние десятилетия, не будет иметь и после. Посмотрите, сегодня в разных местах идут войны. Эти войны длятся долго и, как говорится, не приводят к реальным результатам. Наша Победа была полной, абсолютной, бесспорной, и человек, который когда-то сказал: «Карабах - это Армения», сегодня говорит: «Карабах – это Азербайджан!». Не по своей воле. Благодаря «железному кулаку»», - заявил глава государства в беседе с жителями Агдеринского района.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Азербайджан – сильное государства, одна из немногих в мире стран, способных проводить независимую политику: «Конечно, должна была развиваться экономика, потому что нам никто не помогал. Нам и сегодня никто не помогает, мы в этом и не нуждаемся. Поэтому мы, опираясь на собственные силы, должны были создать экономический потенциал, чтобы иметь финансовые возможности. Нам нужно было создать сильную армию, и мы это сделали. Мы должны были оснащать нашу армию, мы сделали и это. Проводилась регулярная работа для повышения боеспособности нашей Армии. Конечно, воспитание молодого поколения. Мы воспитали патриотичную молодежь, привязанную к государству, народу. Спустя 30 лет они с честью выполнили свою историческую миссию и проявили подлинный героизм как во время Второй Карабахской войны, так и в ходе антитеррористической операции. Вы знаете, что нашу успешную операцию сейчас изучают во многих зарубежных вузах».

Глава государства напомнил, что во время Второй Карабахской войны многие страны, многие силы стояли за Арменией, никто не мог высказать нам обоснованных претензий: «Потому что мы вели войну на своей земле в рамках международного права. Такими же безрезультатными оказались политические и другие действия, предпринятые против нас во время длившейся всего несколько часов антитеррористической операции. Покровители Армении в международных организациях пытались ввести санкции и предпринять другие шаги против Азербайджана, но им это не удалось. Справедливость на нашей стороне».

Азербайджанский лидер констатировал: «Мы должны были восстановить историческую справедливость, восстановить международное право, восстановить свои права. Поэтому в течение трех лет после Второй Отечественной войны мы думали и работали над нашими будущими планами. И, конечно же, сепаратисты ни в какой форме не могли оставаться в этом регионе. В то же время мы предложили проживавшему здесь армянскому населению: живите под азербайджанским флагом, примите азербайджанское гражданство, и никто вам лишнего слова здесь не скажет. Сегодня в городе Ханкенди живут армяне, и никто их не обижает, наоборот, наши социальные работники проявляют о них заботу. В этом величие нашего народа. А они изгнали нас с этих земель, с наших исконных земель, совершили геноцид, причинили невыносимые страдания азербайджанскому народу. Именно в этом величие нашего народа. Правда на нашей стороне, мы и в период оккупации смогли возвысить голос за справедливость и доказать всему миру, что это наша историческая и законная земля».

Сегодня западная пропагандистская машина, подпитывая реваншистские чаяния Армении, вновь подстрекает ее к войне. Наглядное тому доказательство – последние военные провокации армянской стороны на условной границе с Азербайджаном.

С другой стороны, в конституции Армении все еще содержатся территориальные притязания к Азербайджану, а армянские официальные лица до сих пор используют термин «Нагорный Карабах», выступая с лживыми обвинениями в адрес Баку.

Эскалируя напряженность, Армения все еще надеется на своих покровителей, которые, пичкая ее оружием, стремятся к проведению в регионе разделительных линий в рамках собственных интересов.

Чем все это может обернуться в конечном итоге, хорошо известно и Армении, и поддерживающим ее внешним силам.

«Железный кулак» Азербайджана на месте, и готов в любой момент дать решительный отпор всем угрозам миру и безопасности в нашей стране и в регионе в целом.

К сожалению, сегодня миру угрожает большой хаос, и некоторые страны могут не справиться с возможными рисками. Чтобы противостоять этой угрозе, необходимы как политические, так и экономические решения.

Однако решающее значение для их предотвращения имеет крепкое единство народа и лидера. Концепция «сильный лидер — сильное государство» является важнейшим фактором, стоящим в основе всех побед.

Только благодаря единству и солидарности народа можно преодолеть вызовы современности и обеспечить стабильность и процветание страны. С другой стороны, сплоченность народа под руководством сильного лидера способна победить любые угрозы и дать уверенность в будущем.