Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями семье государственного и общественно-политического деятеля Турции Хикмета Четина.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Меня глубоко опечалило известие о кончине выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Турецкой Республики Хикмета Четина.

Хикмет Четин внес большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, в укрепление наших братских связей. Я всегда буду с самыми теплыми чувствами вспоминать встречи с ним.

Разделяю ваше горе в эти тяжелые минуты и выражаю глубокие соболезнования всем членам вашей семьи.

Allah rəhmət eləsin!»