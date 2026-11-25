Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина
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Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями семье государственного и общественно-политического деятеля Турции Хикмета Четина.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Меня глубоко опечалило известие о кончине выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Турецкой Республики Хикмета Четина.
Хикмет Четин внес большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, в укрепление наших братских связей. Я всегда буду с самыми теплыми чувствами вспоминать встречи с ним.
Разделяю ваше горе в эти тяжелые минуты и выражаю глубокие соболезнования всем членам вашей семьи.
Allah rəhmət eləsin!»
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