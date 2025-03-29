Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность будет усиливаться, в основном без осадков.

Ночью и утром возможен туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10°C, днем 16-21°C. Атмосферное давление 759 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана основном погода будет без осадков, однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди. В некоторых местах ожидаются ливни, возможны грозы, град и туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днем 21-26°C, в горах ночью 2-7°C, днем 10-15°C.