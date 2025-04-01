В Азербайджане поезд сбил человека

Сегодня утром пассажирский поезд ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), следовавший по маршруту Хырдалан — Баладжары, несмотря на предпринятое машинистом экстренное торможение, сбил человека, который неожиданно выбежал на железнодорожные пути, в результате чего он получил травмы.

Как сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью ЗАО Бахтияр Гаджиев в ответ на запрос Oxu.az, в результате происшествия поезд продолжил движение с задержкой, на место незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.

«АЖД в очередной раз обращается к пешеходам с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает о требованиях законодательства. Пересечение железнодорожных путей транспортными средствами или пешеходами разрешается только в специально оборудованных местах, таких как соответствующие переходы, мосты, тоннели, железнодорожные переезды и путепроводы. При этом крайне важно внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами или работниками железнодорожного транспорта. Пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающегося состава перед переходом через переезд, а при приближении поезда - остановиться и ждать. Только после того, как состав пройдет и будет уверенность в отсутствии движущихся поездов на соседних путях, можно осуществлять переход», - сказал Б.Гаджиев.