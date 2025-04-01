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В творчестве Hiss начался новый этап – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:23 - Сегодня
В творчестве Hiss начался новый этап – ВИДЕО

Популярная певица Hiss, известная своими яркими и нестандартными музыкальными проектами, представила новый клип на песню «Canın sağ olsun» (музыка и слова Аббаса Исмайлова).

Это видео стало не только очередной яркой работой в ее карьере, но и стартом нового этапа в творчестве артистки, о чем отмечается в релизе, посвященном премьере клипа.

Режиссером клипа выступил Хаял Салимов, который подчеркивает, что «Canın sağ olsun» входит в число самых дорогих музыкальных видео, снятых в Азербайджане за последние годы, отметив, что каждая деталь на съемках была продумана до мелочей, а визуальная подача полностью раскрыла эмоциональную силу песни.

Отметим, что для съемок Hiss пошла на смелый шаг – разбила мотоцикл стоимостью 10 тысяч манатов. Новый клип уже доступен для зрителей и, судя по первым откликам, обещает стать одной из самых обсуждаемых работ Hiss.

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