 В России требуют от прокуратуры проверить новые песни Аллы Пугачевой о войне - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

В России требуют от прокуратуры проверить новые песни Аллы Пугачевой о войне - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:56 - Сегодня
В России требуют от прокуратуры проверить новые песни Аллы Пугачевой о войне - ВИДЕО

В 2022 году народная артистка СССР, примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

1 апреля Алла Пугачёва выпустила две новые песни, основной темой которых является война - «Мама» и «Поцелуи войны», презентованные на ее официальном YouTube-канале. Отметим, что песня «Мама» передает диалог женщины с сыном-солдатом, который погиб на войне – автором слов композиции выступила сама А.Пугачева.

Российской издание News.ru сообщает о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что песня А.Пугачевой «Мама» «написана по западным методичкам и не имеет отношения к патриотизму» и ее «нужно проверить на дискредитацию СВО».

В.Бородин отмечает, что обратится в Генеральную прокуратуру РФ с соответствующей просьбой, подчеркивая, что не стоит делать поспешных выводов и нужно дождаться результатов экспертизы: «Преждевременно говорить не будем, но если экспертиза покажет дискредитацию, то Пугачеву привлекут к ответственности за дискредитацию».

В свою очередь депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев заявил News.ru, что причины для проверки Аллы Пугачевой на предмет дискредитации СВО после выхода ее новых песен пока отсутствуют – по мнению депутата, новые песни не содержат ничего, что могло бы стать поводом для признания А.Пугачевой иноагентом.

Читайте по теме:

Алла Пугачева: И в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо - ФОТО - ВИДЕО

Алла Пугачева показала в Сети, как исполняет азербайджанский танец – ВИДЕО

СМИ: Алла Пугачева боится выходить на улицу без охраны

Алла Пугачева: «Постараюсь дожить до победы света над тьмой»

Алла Пугачева прокомментировала информацию о том, что Максим Галкин является абьюзером – ФОТО

Поделиться:
188

Актуально

Повестка Президента

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль ...

Мнение

Новый «тренд» в Азербайджане: Трансляция операций в соцсетях - законно ли это? - ...

В мире

Стали известны размеры пошлин Трампа для стран бывшего СССР: Тариф для ...

Политика

Завершился визит президента Германии в Азербайджан - ФОТО

Lifestyle

В России требуют от прокуратуры проверить новые песни Аллы Пугачевой о войне - ВИДЕО

Изменены даты проведения фестиваля DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

Кино на неделю: Продолжение байопика о Гаджи Зейналабдине Тагиеве и не только - ФОТО - ВИДЕО

Очередной успех дирижера Эйюба Кулиева в Мариинском театре – ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Пещерное мышление»: Знаменитости жестко раскритиковали высказывания Нигяр Фархад о дочерях, растущих без отца - ФОТО - ВИДЕО

Сямра запела на русском языке и выпустила песню на российском лейбле – ВИДЕО

Умер один из «мушкетеров» легендарного фильма

75-летняя Мэрил Стрип выходит замуж – ФОТО

Последние новости

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла посетила Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 13:09

В России требуют от прокуратуры проверить новые песни Аллы Пугачевой о войне - ВИДЕО

Сегодня, 12:56

Руководитель группы дружбы Венесуэла-Азербайджан посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 12:49

Holcim Azerbaijan лидирует в цементной отрасли по вопросам гендерного равенства, присоединившись к программе UN Women Empowerment

Сегодня, 12:46

Грузия депортировала 97 иностранцев, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 12:29

Учебный год в Азербайджане завершится в мае? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 12:27

Изменены даты проведения фестиваля DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

Сегодня, 12:06

Сбор средств успешно завершен! Султан, страдающей идиопатическим сколиозом, будет проведена операция – ФОТО

Сегодня, 12:00

AZAL успешно завершил первый квартал 2025 года с высокими операционными показателями

Сегодня, 11:53

У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами

Сегодня, 11:45

В Товузе без вести пропала 12-летняя школьница

Сегодня, 11:40

В Агдере обнаружены фрагменты человеческого скелета

Сегодня, 11:35

ЕС отметил исторические успехи COP29 под председательством Азербайджана

Сегодня, 11:30

В Баку участились аварии из-за движущихся задним ходом автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

Кино на неделю: Продолжение байопика о Гаджи Зейналабдине Тагиеве и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Операция в Агентстве аграрных услуг: Выявлены масштабные коррупционные схемы

Сегодня, 11:15

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль Азербайджана в мирном развитии Южного Кавказа

Сегодня, 11:10

США запретили своим госслужащим в КНР вступать в отношения с гражданами Китая - СМИ

Сегодня, 11:05

Жильцы общежития обвиняют ЖСК Orbita в незаконных действиях: Нас переселяют в аварийные здания - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Министр финансов США посоветовал государствам не эскалировать торговую войну

Сегодня, 10:55
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50