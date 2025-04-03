В России требуют от прокуратуры проверить новые песни Аллы Пугачевой о войне - ВИДЕО

В 2022 году народная артистка СССР, примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.

1 апреля Алла Пугачёва выпустила две новые песни, основной темой которых является война - «Мама» и «Поцелуи войны», презентованные на ее официальном YouTube-канале. Отметим, что песня «Мама» передает диалог женщины с сыном-солдатом, который погиб на войне – автором слов композиции выступила сама А.Пугачева.

Российской издание News.ru сообщает о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что песня А.Пугачевой «Мама» «написана по западным методичкам и не имеет отношения к патриотизму» и ее «нужно проверить на дискредитацию СВО».

В.Бородин отмечает, что обратится в Генеральную прокуратуру РФ с соответствующей просьбой, подчеркивая, что не стоит делать поспешных выводов и нужно дождаться результатов экспертизы: «Преждевременно говорить не будем, но если экспертиза покажет дискредитацию, то Пугачеву привлекут к ответственности за дискредитацию».

В свою очередь депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев заявил News.ru, что причины для проверки Аллы Пугачевой на предмет дискредитации СВО после выхода ее новых песен пока отсутствуют – по мнению депутата, новые песни не содержат ничего, что могло бы стать поводом для признания А.Пугачевой иноагентом.

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