В эти дни в Баку ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии выпустила жёлтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и ряде регионов страны с 9 по 12 апреля.

В Нахчыванской АР, а также в Губе, Сиязане, Ширване, Астаре, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Бейлягане, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Шабране, Хачмазе, Билясуваре, Сальяне, Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме, Агджабеди, Сабирабаде, Саатлы, Имишли, Гаджигабуле, Гёйчае, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране, Гёйгёле, Физули, Губатлы, Гядабее, Балакене, Шеки, Гахе, Загатале, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахе и Агсу ожидается западный ветер со скоростью 13,9 - 20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Гяндже, Нафталане, Мингячевире, Геранбое, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе, Гобустане, Дашкесане, Лерике, Ярдымлы, Гусаре, Хызы и Нефтчале прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого может достигать 20,8–28,4 м/с.