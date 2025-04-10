«Грузинские железные дороги» прокомментировали вопрос касательно восстановления ж/д сообщения с Азербайджаном

В компании «Грузинские железные дороги» (ГЖД) прокомментировали вопрос касательно восстановления железнодорожного сообщения с Азербайджаном.

Как сообщает АПА, в структуре сообщили Business Media, что переговоры между сторонами продолжаются, точная дата будет объявлена позднее.

«Стороны ведут интенсивную работу по восстановлению пассажирского сообщения, включающую переговоры и уточнение технических деталей как между железнодорожными администрациями, так и соответствующими ведомствами обеих стран, имеющими отношение к данному вопросу. Точная дата будет объявлена позднее», - говорится в информации.