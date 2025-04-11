«Начал издавать странные звуки и внезапно нажал на газ»: пассажирка рассказала о поведении водителя «Bolt» - ВИДЕО

Стали известны новые детали нашумевшей аварии в Баку, в которой фигурирует водитель, компании "Bolt".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеканал ARB TV, согласно информации, таксист Анар Наджафов взял пассажирку Севду Гашимову возле станции метро "Бакмил". После посадки водитель начал двигаться на высокой скорости и вскоре врезался в бетонные опоры моста, после чего автомобиль вылетел на основную часть проспекта.

Сама пострадавшая пассажирка рассказала о странном поведении водителя до аварии: "Я только села в машину, как водитель начал издавать странные звуки и внезапно нажал на газ. Мы ещё не успели далеко отъехать, как вдруг я почувствовала себя в воздухе".

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.

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