Грузия не планирует присоединяться к платформе «3+3» по Южному Кавказу – глава МИД

Грузия не планирует присоединяться к платформе «3+3» по Южному Кавказу, заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили в ходе панельной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме с участием коллег из Армении и Азербайджана.

«Грузия не является частью этого формата, однако сотрудничает со всеми соседями... есть причина, по которой мы не можем и не рассматриваем вопрос о том, чтобы стать частью этого формата», – сказала Бочоришвили.

При этом она отметила, что Тбилиси сотрудничает со всеми странами региона и искренне заинтересован в содействии миру и стабильности на Южном Кавказе.

Источник: Sputnik Армения