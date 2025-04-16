Жертвой селя в Агсу стал сотрудник Госагентства - ОБНОВЛЕНО

Погибший в Агсу в результате сноса селевым потоком экскаватора был начальником участка.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что в инциденте, произошедшем в селе Калва этого района, пострадали еще три человека.

По информации агентства, погибший и пострадавшие были сотрудниками подрядной компании, участвовавшей в проекте прокладки дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

14:40

В селе Калва Агсуинского района перевернулся экскаватор, есть погибший.

Как сообщает ширванское бюро АПА, экскаватор с рабочими, выполнявшими дорожно-ремонтные работы, перевернулся из-за сильного селя в реке. Один из 4 человек, находившихся в экскаваторе, скончался на месте происшествия, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. Пострадавших доставили в Шамахинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.