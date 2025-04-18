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Как новые правила изменят сферу пластической хирургии в Азербайджане?

Фаига Мамедова17:48 - 18 / 04 / 2025
Как новые правила изменят сферу пластической хирургии в Азербайджане?

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики утвердило «Перечень операций в области пластической хирургии, выполнение которых разрешено представителям других хирургических специальностей, обученных в рамках программ высшего специального медицинского образования».

Этот шаг направлен на улучшение регулирования и повышение качества услуг в сфере пластической хирургии в стране.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, для проверки законных оснований профессиональной деятельности пластических хирургов, работающих в Азербайджане, была создана Специальная инспекционная комиссия. В ее состав вошли представители министерств здравоохранения, внутренних дел, науки и образования, а также Генеральной прокуратуры.

По результатам работы комиссии из более 100 заявок на получение специального разрешения только 42 врачам было разрешено заниматься пластической хирургией в стране. Это решение дает надежду на повышение качества услуг в этой области, но также может привести к увеличению цен из-за сокращения числа практикующих специалистов.

Тем временем доктор медицинских наук Адиль Гейбулла считает, что это не окажет значительного воздействия на ситуацию в сфере пластической хирургии в стране.

«Теперь данная процедура будет регулироваться законодательством. На самом деле в Азербайджане нет системы аккредитации, поэтому была введена разрешительная модель. Это также своего рода фильтр», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в будущем как врачи, не получившие специального разрешения, так и новые специалисты смогут обратиться в Министерство здравоохранения для получения необходимого сертификата.

В Азербайджане 42 врачам разрешена деятельность в качестве пластических хирургов - СПИСОК

Опубликован список разрешенных в Азербайджане операций по пластической хирургии

Почему известные пластические хирурги оказались за бортом официального списка?

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