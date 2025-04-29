TƏBİB раскрыл шокирующую предварительную причину смерти младенца - ОБНОВЛЕНО

TƏBİB озвучил предварительную версию гибели младенца в Абшеронском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, по предварительным данным, смерть грудной девочки наступила в результате утопления во время купания.

«25 апреля в службу скорой помощи поступил вызов из поселка Сарай. Прибывшая на место бригада констатировала смерть ребенка до приезда врачей», - говорится в заявлении TƏBİB.

Родные погибшей девочки подтвердили, что трагический инцидент произошел во время купания.

09:36

На Абшероне в доме скончался месячный ребенок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, жительница поселка Сарай Гулиева Инджи, родившаяся 24 марта 2025 года, умерла в своем доме.

Причины смерти младенца устанавливаются.