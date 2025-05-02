Следите за долгами онлайн: в Азербайджане запускается «Мобильное исполнение»

В ближайшее время в Азербайджане будет запущено приложение «Мобильное исполнение». С помощью приложения взыскатели и должники через свои личные кабинеты смогут получать всю необходимую информацию об исполнительном производстве, отслеживать статус исполнительного производства в режиме реального времени, контролировать историю платежей и остаток долга.

Как передает 1news.az, об этом заявила руководитель пресс-службы Министерства юстиции Ляман Гусейнзаде 2 мая в Баку в ходе своего выступления на панельной сессии «Медиа-повестка в Год Конституции и Суверенитета» в рамках второго форума «Общественные процессы в медиа-пространстве», организованного Агентством развития медиа.

Л.Гусейнзаде отметила, что в целях совершенствования деятельности в сфере исполнения судебных решений информационная система «Электронное исполнение» была основательно обновлена и обеспечена необходимым функционалом.

«С помощью новой системы, обладающей широким функционалом, в 2025 году можно будет еще больше улучшить показатели исполнительной службы», - подчеркнула она.