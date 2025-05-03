 На Азербайджан может упасть советская межпланетная станция весом в полтонны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На Азербайджан может упасть советская межпланетная станция весом в полтонны

First News Media13:45 - Сегодня
На Азербайджан может упасть советская межпланетная станция весом в полтонны

В ближайшие дни на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны.

Это посадочный модуль станции «Космос-482», которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли, передает BBC.

Венерианская станция была запущена с космодрома «Байконур» рано утром 31 марта 1972 года. Она была дублером другой станции, и обе они запускались в рамках программы «Венера-8». Оба аппарата полностью совпадали по аппаратуре и характеристикам.

«Элементы титановых топливных баков за несколько дней сошли с орбиты и упали в Новой Зеландии. А части станции и четвертой ступени ракеты, он же Блок Л, остались на вытянутой эллиптической орбите. Высшая точка (апогей) была где-то на уровне 9800 км, а низшая (перигей) была примерно на высоте 210 км.

Сам спускаемый модуль был рассчитан для более жесткого входа в атмосферу Венеры, поэтому его тепловой экран и герметичный отсек, скорее всего, переживут вход в атмосферу. Но вряд ли аппарат полностью уцелеет.

Наблюдения косвенно указывают, что он мог давно выпустить парашют, а значит, целостность конструкции нарушена и многое зависит от профиля входа в атмосферу», — рассказал BBC Георгий Тришкин, автор телеграм-канала «Техасский вестник», посвященного космическим пускам.

По его словам, расчеты, которые основываются на параметрах орбиты, указывают, что область падения обломков почти полностью пролегает над сушей, а точнее — над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана, поэтому есть риск попадания в жилые районы.

«Если допустить, что аппарат полностью уцелеет и врежется в землю на рассчитанной скорости в 242 км/ч, то энергия удара составит где-то 1.1-1.2 МДж, что может быть эквивалентным взрыву пары сотен граммов тротила», — сказал он.

Падение «Космоса-482», по разным подсчетам, произойдет между 8 и 14 май.

Поделиться:
555

Актуально

Общество

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Общество

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Политика

Шпионы ЕС в очередной раз провели наблюдения на границе Азербайджана - ФОТО

Общество

В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни

Общество

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

В Баку проведена очередная акция по посадке деревьев - ФОТО

Вугар Орудж переизбран председателем Азербайджанского общества оценщиков

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер

Лейла и Арзу Алиевы посетили Фонд тюркской культуры и наследия - ФОТО

28 Mall вновь открыт - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Сегодня, 15:20

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 15:10

Пакистан заинтересован в привлечении РФ и КНР к расследованию теракта в Кашмире

Сегодня, 14:55

Шпионы ЕС в очередной раз провели наблюдения на границе Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 14:40

В Баку проведена очередная акция по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 14:35

Хуситы предупредили, что будут атаковать перевозящие нефть США суда

Сегодня, 14:30

Вугар Орудж переизбран председателем Азербайджанского общества оценщиков

Сегодня, 14:25

В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни

Сегодня, 14:10

Армия Израиля заявила, что готова обеспечить оборону друзских поселков в Сирии

Сегодня, 13:55

На Азербайджан может упасть советская межпланетная станция весом в полтонны

Сегодня, 13:45

Омбудсмен распространила сообщение о захоронениях, обнаруженных в Шуше и Ходжалы

Сегодня, 13:40

В Турции вновь произошло землетрясение

Сегодня, 13:35

Зеленский оценил переговоры с Трампом в Ватикане

Сегодня, 13:25

Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Сегодня, 13:20

В Ханкенди 1300 абонентов подключены к природному газу - ФОТО

Сегодня, 13:15

Зеленский отверг предложение Путина

Сегодня, 13:05

СМИ: Суд в Боливии восстановил ордер на арест Моралеса

Сегодня, 13:00

18-летняя роженица умерла после кесарева сечения в Сумгайыте

Сегодня, 12:50

Путин признался, что желание «кому-то врезать» есть всегда, но он с ним борется

Сегодня, 12:45

В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пожилую женщину - ВИДЕО

Сегодня, 12:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50