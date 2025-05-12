Определены полуфиналисты шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

На телеканале ITV продолжается популярное вокальное шоу «Səs Azərbaycan» - азербайджанская версия всемирно известного формата The Voice.

Накануне состоялся этап 1/4 финала, по итогам которого определились участники, прошедшие в полуфинал проекта, где зрителей будут ждать новые яркие выступления, эмоциональные выборы наставников и борьба талантливых вокалистов за место в финале шоу.

Полуфиналистами «Səs Azərbaycan» стали следующие участники:

- Команда Ройи Айхан - Джамиля Гашымова и Бабек Эфенди; Эльнур Искендеров покинул проект.

- Команда Зульфии Ханбабаевой - Ильгар Бекиров и Анастасия Князева, Али Фаиг Мирзоев покинул проект.

- Команда Эльдара Гасымова - Санат Асуат и Сабрина Вердиева, Микаил Насиров покинул проект.

- Команда Мурада Арифа - Тамари Кавтарадзе и Фуад Мехдиев, Таис Сака покинула проект.

Полуфинал шоу «Səs Azərbaycan» состоится в эфире ITV в это воскресенье, 18 мая, в 21:00.

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