Надир Рустамли поделился неожиданной деталью своего участия в «Евровидении-2022» - ВИДЕО

Впервые за долгое время певец Надир Рустамли поделился неожиданной деталью своего участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2022».

Как рассказал певец в эфире телепередачи «Ötən günlər», на момент выступления его рука была сломана в двух местах — сам он об этом не знал.

По словам исполнителя, травму он получил во время спортивной тренировки, но, несмотря на сильную боль, решил, что речь идет о легком ушибе, и продолжил готовиться к международному конкурсу.

Лишь по возвращении из Турина в Баку артист прошел рентген, который подтвердил наличие двух переломов, сросшихся за это время без врачебного вмешательства.

Напомним, что на «Евровидении-2022» Азербайджан представлял Надир Рустамли с композицией «Fade To Black» - по результатам голосования жюри и телезрителей он занял в финале 16-е место.

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