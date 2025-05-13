«Детское Евровидение-2025» пройдет в Тбилиси – ВИДЕО

В столице Грузии – городе Тбилиси 13 декабря пройдет песенный конкурс «Детское Евровидение-2025».

Об этом объявили Европейский вещательный союз (EBU) и грузинский вещатель GPB – отметим, что это второй случай, когда Грузия станет хозяйкой конкурса, впервые страна принимала его в 2017 году.

Грузия остается самой успешной страной в истории «Детского Евровидения» с четырьмя победами. Последняя из них - в 2024 году в Мадриде, когда победу одержал Андрия Путкарадзе с песней «To My Mom».

Директор конкурса Мартин Грин отмечает, что «Грузия глубоко предана «Детскому Евровидению», а GPB уже доказал, что способен провести шоу на высоком уровне».

В свою очередь, глава GPB Тинатин Бердзенишвили обещает, что шоу будет еще масштабнее и зрелищнее, чем в 2017 году.

В конкурсе примут участие исполнители от 9 до 14 лет - информация о месте проведения, теме и списке стран-участниц будет предоставлена позже.

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