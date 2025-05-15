​​​​​​​Стартовал второй полуфинал конкурса «Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

В Базеле дан старт второму полуфиналу международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

За право выйти в конкурсный финал борются представители из следующих 16 стран - Австралии, Монтенегро, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Чехии, Дании, Израиля, Люксембурга, Сербии и Финляндии.

В завершение полуфинала по итогам голосования телезрителей будет объявлена вторая десятка финалистов, которые продолжат участие в конкурсе и вновь появятся на сцене «Евровидения 2025» в финале 17 мая.

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