Группа Mamagama: «Просим прощения у тех, кто ждал нас в финале конкурса «Евровидение 2025» - ФОТО

Группа Mamagama сделала первое официальное заявление в связи с неудачей на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», где коллективу не удалось пройти в финал.

«Дорогие друзья, каждую секунду мы получаем полные любви сообщения и поддержку после нашего выступления в полуфинале. Мы безмерно счастливы, что прошли этот путь вместе с вами и смогли порадовать вас. А это для нас самое важное. Мы просим прощения у тех, кто ждал нашего выхода в финал, и просим вас не расстраиваться - мы сделали всё, что могли, были искренни на сцене и отдали все свои эмоции» - отмечает группа Mamagama на своих страницах в соцсетях.

Музыканты также выразили благодарность каждому, кто болел за них и смотрел их выступление в прямом эфире: «Мы чувствовали вашу поддержку и радость. В нашей стране ещё много талантливых исполнителей, и мы желаем им удачи в будущих конкурсах. Главное то, что мы доказали - в Азербайджане создаётся хорошая музыка и всегда создавалась. Мы искренне благодарим наших друзей, близких и команду ITV — вы поверили в нас и проделали огромную работу. Мы никогда этого не забудем».

Также участники группы Mamagama подчеркнули, что не упали духом, и это для них большая мотивация: «Мы продолжим двигаться вперёд. У нас много готового материала, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться им с вами».



