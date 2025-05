Израильская участница «Евровидения-2025» оказалась наполовину азербайджанкой - ФОТО - ВИДЕО

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в Twitter о том, что представительница Израиля на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» Юваль Рафаэль является наполовину азербайджанкой.

«Мы только что узнали, что Юваль - звезда «Евровидения» от Израиля - наполовину азербайджанка. Так что, даже несмотря на то, что Азербайджан не прошел в финал, голос Азербайджана все равно звучит на этой сцене», - отметил Дж.Дик, призвав «поддержать общую звезду» на голосовании во втором полуфинале «Евровидения-2025», который состоится сегодня.

Отметим, что 7 октября 2023 года Ю.Рафаэль была на фестивале Nova, на который напали террористы ХАМАС - во время нападения она вместе с около 50 людьми укрывалась в бомбоубежище, расположенном рядом с местом проведения фестиваля; певица оказалась в числе 12 выживших.

Wait, what?!

We just found out that Yuval, Israel’s Eurovision star, is part Azerbaijani!



So even though Azerbaijan didn’t make it to the final—Azerbaijanis still have a voice on that stage.



Let’s make some noise for our shared star.

Vote for Yuval! 🇮🇱🇦🇿



Bir dəqiqə,… pic.twitter.com/ZFgvRlxeTd — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) May 14, 2025