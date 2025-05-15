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Израильская участница «Евровидения-2025» оказалась наполовину азербайджанкой - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:10 - Сегодня
Израильская участница «Евровидения-2025» оказалась наполовину азербайджанкой - ФОТО - ВИДЕО

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил в Twitter о том, что представительница Израиля на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» Юваль Рафаэль является наполовину азербайджанкой.

«Мы только что узнали, что Юваль - звезда «Евровидения» от Израиля - наполовину азербайджанка. Так что, даже несмотря на то, что Азербайджан не прошел в финал, голос Азербайджана все равно звучит на этой сцене», - отметил Дж.Дик, призвав «поддержать общую звезду» на голосовании во втором полуфинале «Евровидения-2025», который состоится сегодня.

Отметим, что 7 октября 2023 года Ю.Рафаэль была на фестивале Nova, на который напали террористы ХАМАС - во время нападения она вместе с около 50 людьми укрывалась в бомбоубежище, расположенном рядом с местом проведения фестиваля; певица оказалась в числе 12 выживших.

Юваль Рафаэль представит Израиль на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» с балладой «New Day Will Rise» («Настанет новый день»). Автор музыки и текста конкурсной песни Ю.Рафаэль - известная израильская певица и композитор Керен Пелес, а продюсированием и аранжировкой занимался Томар Биран. Композиция включает строки из библейской «Песни песней»: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее», и исполняется на английском, иврите и французском.

Во втором полуфинале, прямой эфир которого сегодня начиная с 23:00 будет транслировать канал ITV, Ю.Рафаэль выступит под номером 14.

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