Сегодня состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение-2025»

В швейцарском Базеле продолжается международный песенный конкурс «Евровидение-2025».

По итогам второго полуфинала будут определены еще 10 финалистов, которые продолжат борьбу на «Евровидении-2025» за главный приз - хрустальный микрофон.

Во втором полуфинале выступят представители следующих 16 стран: Австралии, Монтенегро, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Чехии, Дании, Израиля, Люксембурга, Сербии и Финляндии.

В Азербайджане наблюдать за конкурсом в прямом эфире можно будет на канале ITV - стартует «Евровидение-2025» в 23:00. Также прямой эфир будет доступен на официальном конкурсном YouTube-канале по следующей ссылке.

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