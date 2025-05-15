Сегодня состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение-2025»
В швейцарском Базеле продолжается международный песенный конкурс «Евровидение-2025».
По итогам второго полуфинала будут определены еще 10 финалистов, которые продолжат борьбу на «Евровидении-2025» за главный приз - хрустальный микрофон.
Во втором полуфинале выступят представители следующих 16 стран: Австралии, Монтенегро, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Чехии, Дании, Израиля, Люксембурга, Сербии и Финляндии.
В Азербайджане наблюдать за конкурсом в прямом эфире можно будет на канале ITV - стартует «Евровидение-2025» в 23:00. Также прямой эфир будет доступен на официальном конкурсном YouTube-канале по следующей ссылке.
Читайте по теме:
Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2025»
Полумесяц и восьмиконечная звезда: Символика в выступлении группы Mamagama на «Евровидении-2025» - ВИДЕО
Группа Mamagama: «Просим прощения у тех, кто ждал нас в финале конкурса «Евровидение 2025» - ФОТО
Fahree призвал Азербайджан бойкотировать конкурс «Евровидение» - ФОТО - ВИДЕО
«Это несерьезно»: Нигяр Джамал ответила на призыв к бойкоту «Евровидения» - ФОТО
Стали известны подробности возвращения Efendi на конкурс «Евровидение» - ВИДЕО