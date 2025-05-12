Стали известны подробности возвращения Efendi на конкурс «Евровидение» - ВИДЕО

В Базеле 13 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», наблюдать за которым азербайджанские зрители смогут в эфире канала ITV.

Как уже сообщал ранее 1news.az, азербайджанская певица Efendi (Самира Эфенди), которая в 2021 году представляла Азербайджан на «Евровидении», примет участие в международном конкурсе 2025 года в качестве приглашенной звезды.

Официальный сайт конкурса раскрыл некоторые детали выступления Efendi на конкурсе в Базеле – певица станет участницей специального номера, в котором, помимо нее, выступит и ряд артистов, которые должны были представить свои страны на «Евровидении-2020», но этого не произошло, так как конкурс был отменен из-за пандемии. В их числе Destiny (Мальта), The Roop (Литва) и Gjon's Tears (Швейцария).

Отметим, что сегодня песня «Cleopatra», с которой Efendi должна была представить Азербайджан на «Евровидении-2020», стала вирусным трендом на платформе TikTok, пользователи которой создают бьюти-преображения в стиле египетской царицы.

Напомним, что на «Евровидении-2021» Efendi с песней «Mata Hari» заняла 20-е место в финале, но, несмотря на это, трек принес ей мировую известность и остается актуальным до сих пор.

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