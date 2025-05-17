МВД: За прошедшие сутки с банковских карт украдено свыше 20 тысяч манатов

16 мая с банковских карт отдельных граждан с использованием различных киберметодов были украдены 7200, 4840, 3995, 2000, 1000, 812, 152, 138, 84 и 80 манатов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, код CVV/CVC на карте, ОТР-код, отправленный по SMS, являются конфиденциальной информацией. В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени.

«Гражданам еще раз рекомендуется с осторожностью относиться к предложениям, связанным с привлекательными заработками, страховкой, визовыми вопросами, объединением банковских счетов и выплатами доходов, которые поступают по подозрительным звонкам. Неизвестные звонки, сообщения и переписка не должны приниматься и немедленно заблокированы», - говорится в сообщении МВД.