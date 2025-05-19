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Названа стоимость подаренного Трампу воздушного дворца

First News Media16:17 - Сегодня
Названа стоимость подаренного Трампу воздушного дворца

Катарская правящая семья Аль Тани подарила президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8.

Об этом сообщает Semafor.

Стоимость авиалайнера, который также называют воздушным дворцом, достигает $400 млн. Как пишет Semafor, это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет. Например, этот воздушный дворец в 1600 раз дороже самого дорогого подарка, полученного Джо Байденом за время его президентства.

О том, что королевская семья Катара хочет подарить администрации Трампа «летучий дворец», стало известно 11 мая. При этом глава Белого дома осмотрел Boeing 747-8 еще в феврале, когда он приземлялся в аэропорту Уэст-Палм-Бич.

Как подчеркнул премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передача самолета президенту США является не личным подарком, а «межправительственной сделкой».

Источник: Gazeta.Ru

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