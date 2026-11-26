В результате атаки на нефтеперерабатывающий завод в районе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Как сообщает Al-Hadath, об этом заявило Министерство энергетики страны.

По информации ведомства, по предприятию был нанесен удар «враждебным воздушным снарядом». В результате на территории завода вспыхнул пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. Работа части производственных мощностей временно приостановлена.

Среди погибших — гражданин Непала. Пострадавшие, являющиеся гражданами разных государств, получают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают аварийные и технические службы. Специалисты оценивают причиненный ущерб и проверяют безопасность производственных объектов.

Минэнерго Саудовской Аравии не назвало ответственных за атаку. Вместе с тем ранее возглавляемая Эр-Риядом коалиция обвинила в ударе вооруженную группировку «Ансар Аллах».

20:45

Нефтеперерабатывающий завод в Джизане на юге Саудовской Аравии подвергся атаке йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Об этом заявил официальный представитель сил Коалиции поддержки законности в Йемене генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.

По его словам, также была уничтожена пусковая установка баллистических ракет в йеменской провинции Ходейда. Аль-Малики утверждает, что именно с её помощью хуситы нанесли удар по НПЗ в Джизане.