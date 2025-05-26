Запутанные счета: Жители Баку не понимают, за что платят ЖЭКам и муниципалитету

В редакцию 1news.az поступило обращение от пожилой женщины, которая сообщила, что ежегодно её приглашают в ЖЭК для оплаты налога за так называемую в народе «ev kirayəsi». При этом заявительница выразила сомнение в законности данного требования.

По ее словам, дважды в год она вынуждена оплачивать так называемый «ev kirayəsi» в размере 19 манатов.

Она поделилась своими сомнениями относительно законности этих платежей, отметив: «В последнее время я слышу, что это незаконно, но этим людям ничего невозможно доказать, поэтому я в замешательстве, есть ли какое-то законное обоснование тому, что мы платим эти деньги»?

Женщина также рассказала о странной процедуре: «И самое интересное, что они сами обзванивают всех и приглашают в ЖЭК, чтобы сделать оплату, а взамен выдают бумагу, на которой указана оплата. В чеках не указывается, за что именно мы платим. Спрашивать у них тоже нет смысла, так как невозможно получить полноценную информацию».

Чтобы узнать мнение общества по данной теме и выяснить, в каких районах города и каким образом осуществляется процедура оплаты, редакция 1news.az провела онлайн-опрос.

Большая часть опрошенных сообщила, что им также поступают звонки с уведомлением о необходимости обратиться в ЖЭК для оплаты.

Одна из участниц сообщила, что ежемесячно платит за мусор, исходя из количества прописанных и площади квартиры по тарифам Тарифного совета, отметив увеличение годовой суммы с 26 до 64 манатов.

Другие респонденты подтвердили оплату квартплаты ЖЭКу, взамен получая рукописные чеки. Поднимался вопрос о сборах за вывоз мусора в частных домах, где жители сталкиваются с неясными требованиями и отсутствием квитанций, в отличие от многоквартирных домов, где оплата часто зависит от числа прописанных.

Некоторые участники опроса выразили мнение, что владельцы приватизированных квартир не обязаны платить ЖЭКу. Также обсуждались вопросы начисления налога на недвижимость для приватизированного жилья в многоквартирных домах.

Многие респонденты признались, что оплачивают предъявленную сумму, стремясь избежать лишних проблем. Примечательно, что большинство опрошенных после оплаты избавляются от выданных взамен квитанций.

Редакция 1news.az также обратилась за разъяснениями в Жилищно-эксплуатационную контору (ЖЭК) Сабаильского района, чтобы узнать их позицию.

Сотрудница ЖЭКа заверила, что вся деятельность организации осуществляется на законных основаниях, установленных Постановлением Кабинета Министров Азербайджана. Она подчеркнула: «Мы работаем на основании Постановления Кабинета Министров №40. На данный момент информация об отмене данного постановления к нам не поступала. Кроме того, деятельность ЖЭКов также не была отменена».

По словам собеседницы, в соответствии с указанным постановлением, ЖЭК взимает плату в размере двух манатов, которая включает в себя оплату за вывоз мусора и квартплату. Она уточнила, что никакими другими сборами организация не занимается, отметив: «Сбор налога на имущество и земельного налога осуществляет муниципалитет, это не входит в нашу компетенцию».

Сотрудница ЖЭКа также пояснила, что взамен оплаты гражданам предоставляется платежная квитанция: «Жилищная плата для собственников приватизированных квартир составляет 2 гяпика в месяц за 1 квадратный метр жилой площади. Плата за сбор и вывоз мусора ранее составляла 30 гяпиков с человека, но с июня прошлого года эта сумма была увеличена до 1 маната и относится к коммунальным услугам. Сумма оплаты также зависит от количества прописанных в квартире человек. В этом нет ничего противозаконного. Если бы наша деятельность была незаконной, мы бы не работали. Нас не ликвидировали, и наши полномочия не отменялись».

Вопрос о различиях между квартплатой и муниципальными налогами на имущество и землю оставался открытым, несмотря на информацию, предоставленную из ЖЭКа о платежах. Чтобы прояснить ситуацию, редакция 1news.az обратилась за разъяснениями в Сабаильский районный муниципалитет.

Как сообщили в муниципалитете, одна из основных причин путаницы кроется в разграничении функций между муниципалитетом и ЖЭКами. «Муниципалитеты отвечают за сбор налога на имущество и земельного налога. Это закреплено в статье 197 Налогового кодекса (статьи 4 и 8), – пояснили нам. – Важно понимать, что налоги – это обязательные, индивидуальные, безвозмездные платежи, которые являются финансовым обеспечением деятельности государства и муниципалитетов. Мы не обещаем гражданам ничего конкретного взамен уплаты налогов, потому что это не услуга, а обязательный платёж. Этот налог существовал с момента образования муниципалитетов».

В муниципалитете также рассказали, что до 2015 года налог на имущество рассчитывался на основании оценки стоимости имущества, которая указывалась в купчей (документе о праве собственности). Граждане обращались в муниципалитеты в течение 30 дней после получения купчей и оплачивали эту сумму.

«После решения Кабинета Министров №101 от 2015 года Баку был разделён на зоны, и налог взимается в зависимости от коэффициента зоны. Как это происходит? От общей площади вычитается 30 квадратных метров, а оставшаяся площадь умножается на коэффициент соответствующей административной зоны. Например, для первой зоны Сабаильского района коэффициент составляет 60 гяп/кв.м, а для шестой зоны – 40 гяп/кв.м. Это строго налог», – уточнил представитель муниципалитета.

По его словам, ЖЭКи, в свою очередь, оказывают услуги. Они вывозят мусор, убирают двор, а также собирают средства на эксплуатацию здания. То есть, если вы проживаете в здании, и там возникает проблема – будь то фасад, балкон или крыша – ЖЭК должен её устранить. Если у них по тем или иным причинам не получается, то они обращаются в соответствующие организации. Например, они могут обратиться в муниципалитет за средствами.

«В некоторых районах, например, в Ясамальском, существуют многоэтажные здания, где нужно платить в банк за вывоз мусора – по 1 манату с человека. Раньше было 30 гяп/кв.м. Повторяю ЖЭКи собирают эти деньги за вывоз мусора, уборку двора и эксплуатацию здания. Эти средства ЖЭК взимает с вас для поддержания здания. Уборка двора и вывоз мусора также входят в их сферу услуг», – рассказал собеседник.

Наш собеседник также разъяснил информацию о том, на что идут собранные муниципалитетом налоги. На эти средства муниципалитет осуществляет благоустройство территории, создание новых парков, посадку деревьев, строительство детских площадок: «Например, в Хазарском районе, такие парки, как Ханлар, парк братьев Алибейли, парк Рабочий, были благоустроены за счёт средств муниципалитета. Также, если основные дороги прокладывает Азеравтойол (Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана), то второстепенные дороги, например, на улицах Арифа Исмаилова, Нейманзаде, Вугара Мурадова, были отремонтированы муниципалитетом. Во многих кварталах города установлены детские площадки по запросам граждан. Граждане обращаются к нам с удостоверениями личности, и мы на основании их запросов, например, о строительстве велосипедных дорожек, составляем протоколы. Затем эти протоколы утверждаются Министерством юстиции, выделяются средства, и компания, которой поручен проект, выполняет восстановительные и строительные работы. Также мы оказываем материальную помощь малообеспеченным семьям, семьям шехидов и ветеранам. У нас есть больные, ветераны, которым мы ежемесячно предоставляем финансовую помощь, потому что они не могут работать», – добавил он.

По словам представителя муниципалитета, количество прописанных человек не влияет на расчёт налога на имущество. Человек может проживать один на 100 квадратных метрах, или 10 человек на 100 квадратных метрах. От общей площади всегда вычитается 30 квадратных метров, согласно статье 198.1 Налогового кодекса. Квартиры площадью до 30 квадратных метров налогом не облагаются. Однако для нежилых помещений (объектов) налог сразу умножается на 60 или 40 гяп/кв.м в зависимости от зоны. Количество проживающих не имеет значения.

«Для пенсионеров, семей шехидов и ветеранов предусмотрены льготы. Сумма налога уменьшается на 30 манатов. Например, если у вас есть имущество площадью 70 квадратных метров, то после вычета 30 квадратных метров остаётся 40. В посёлке Баил 40 квадратных метров имущества стоят 14 манатов 50 копеек. Если пенсионер, ему предоставляется льгота в размере 30 манатов, и это имущество не облагается налогом. Эти льготы применяются, информация вносится в систему, и льготы активируются», – отметил наш собеседник.

Также, согласно информации, предоставленной 1news.az из муниципалитета Сабаильского района, на сегодняшний день система оплаты муниципалитетов полностью онлайн. «У нас создана автоматизированная информационная система муниципалитетов, и оплата производится только онлайн. Гражданин получает уведомление в виде SMS. Оплату можно произвести онлайн через Portmone, MilliÖN, E-manat, или по телефону. Никто не платит наличными. ЖЭКи же принимают наличные и выдают вам чек. Мы работаем через портал, который интегрирован с Государственным комитетом по вопросам имущества. Комитет предоставляет нам информацию об имуществе, мы её интегрируем, и мы только проверяем, оплатил ли гражданин за текущий год. Если не оплатил, то согласно Налоговому кодексу, мы можем взыскать налог за последние 3 года», - добавил он в заключении.

Мы в свою очередь надеемся, что этот материал поможет гражданам лучше понять различия между коммунальными услугами и налогами. Четкое информирование о правах и обязанностях обеспечит законность и прозрачность всех жилищных и земельных платежей, позволяя избежать недоразумений.