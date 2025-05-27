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«Это неоспоримая истина»: Вафа Мусаева расставила все точки над i в вопросе о первой азербайджанке на Эвересте

Фаига Мамедова15:35 - Сегодня
«Это неоспоримая истина»: Вафа Мусаева расставила все точки над i в вопросе о первой азербайджанке на Эвересте

17 мая азербайджанская альпинистка Вафа Мусаева, известная также как Вафаджан Кахраман, совершила восхождение на Лхоцзе (8516 м) – четвёртую по высоте гору планеты.

Эта победа стала особенно значимой, поскольку всего двумя днями ранее, 15 мая, она покорила Эверест. Такое быстрое преодоление двух экстремальных маршрутов потребовало исключительной выносливости: Вафа провела более четырёх суток на высоте свыше 8000 метров, тем самым вписав свое имя в историю.

После своего триумфального возвращения на родину, азербайджанская альпинистка Вафа Мусаева в интервью 1news.az поделилась своими мыслями о том, почему она посвятила себя альпинизму, рассказала о трудностях высокогорных восхождений и затронула важный для неё вопрос о первой азербайджанской женщине на Эвересте.

Вафа призналась, что альпинизм никогда не был её детской мечтой. «Откровенно говоря, даже сама себе не могу этого объяснить. В детстве у меня была мысль, что я понимаю всех людей в этом мире, кроме тех, кто лезет в горы и падает оттуда. Я не понимала, почему они идут на такой риск, зная, что это реальная опасность, и всё равно идут в горы. Они были единственными людьми, которых я не понимала. Эта мысль была у меня в голове с детства, но я понятия не имею, как получилось, что я, будучи преподавателем, в то же время стала альпинисткой», – рассказала она.

Покорение Лхоцзе (8516 м) всего через два дня после Эвереста стало невероятным испытанием. Вафа отметила, что на высоте более 7600 метров ни о каком восстановлении не могло быть и речи.

«Поэтому за короткий промежуток времени мне пришлось быстро работать, чтобы совершить второе восхождение и как можно скорее спуститься. Ведь чем быстрее спускаешься, тем больше кислорода, больше энергии и больше возможностей для восстановления. Поэтому между этими двумя вершинами речи о восстановлении не шло. Наоборот, мои силы постепенно иссякали. Мы добрались до лагеря на Лхоцзе, и там мы просто растопили снег. Только эту тёплую воду мы и могли пить перед восхождением на вершину, а в палатке был только сухарь, который я не смогла съесть. Другой еды у нас просто не было. Поэтому ни на высоте, ни в плане еды не было никакого восстановления. Мы быстро взошли на Лхоцзе и направились в нижние лагеря», – добавила В.Мусаева.

Несмотря на колоссальные нагрузки, Вафа подчеркнула, что на самой вершине Лхоцзе она не испытывала таких трудностей, как можно было бы ожидать.

«Видимо, потому что я уже поднималась на Эверест и достигла своей цели, я чувствовала себя более уверенно, спокойно и безопасно. Именно поэтому я чувствовала себя лучше и увереннее. Поэтому я не столкнулась с такой сильной усталостью. Напротив, я мобилизовала все свои силы, чтобы совершить восхождение на Лхоцзе и завершить миссию», – пояснила она.

Альпинистка отметила, что планы в альпинизме никогда не заканчиваются, пока есть горы и неприступные вершины. Однако сейчас её главная цель – восстановиться.

«Поскольку я только что завершила очень большую работу и испытываю сильную усталость и упадок сил, сейчас я хочу направить все свои усилия на то, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни. После этого мне потребуется время, чтобы осмыслить и переварить эти два восхождения. Я собираюсь заняться этим. А уже потом, даст Бог, придут и новые планы», – рассказала она.

Вафа Мусаева также высказалась по поводу активно обсуждаемого вопроса о том, кто является первой азербайджанской женщиной, покорившей Эверест – Эльмира Асланова или она?

«Для меня это неоспоримая истина, что первой азербайджанский флаг на вершине Эвереста водрузила Эльмира Асланова. И для меня тогда, как и сейчас, не имеет никакого значения, является ли она гражданкой Украины или какой-либо другой страны. Главное, что она водрузила наш флаг, флаг Азербайджана, на вершине. Для нас всех, и для меня, как человека, как азербайджанки, это было действительно чувство огромной гордости. Для меня первая — это прекрасная азербайджанская женщина Эльмира Асланова, которая водрузила флаг», – прокомментировала Вафа Мусаева.

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