Спор вокруг Эвереста: кто из азербайджанских альпинисток первая?

«К сожалению, радостные новости последних часов, отраженные в моих статьях, посвященных Вафе Мусаевой, стали омрачаться не совсем точными комментариями, а порой и искажением фактов. Вопрос в том, кто первый, а кто второй. Эльмира Асланова или Вафа Кахраман».

Как передает 1news.az, об этом на своей странице в социальных сетях написал азербайджанский альпинист, судья международной категории по ледолазанию, мастер спорта Азербайджанской Республики, инструктор-методист по альпинизму Исрафил Ашурлу.

Он подчеркнул, что Эльмира Асланова была и остается первой азербайджанской женщиной (среди нашего 50-миллионного народа по обе стороны реки Араз), покорившей Эверест и поднявшей на нем азербайджанский флаг в 2023 году. В то время у Эльмиры, родившейся в Азербайджане, но переехавшей с семьей в Украину, не было азербайджанского гражданства, но она стремилась его получить и смогла это сделать в 2025 году.

Вафа Мусаева стала второй азербайджанкой, покорившей Эверест, и при этом первой гражданкой Азербайджана, достигшей этой вершины. Она продемонстрировала невероятную смелость и волю, а сразу после Эвереста стала первой азербайджанской женщиной, покорившей гору Лхоцзе (8516 м).

Обе спортсменки, Эльмира и Вафа, являются очень волевыми женщинами, которые сосредоточили все свои силы и средства на достижении поставленных целей, избегая ненужных сплетен и интриг. Их главными опорами были семьи и друзья. Эти альпинистки без колебаний достойно представили Азербайджан на высочайших вершинах мира.

По мнению эксперта, невозможно принижать или преувеличивать достижения каждой из них, сравнивая их друг с другом. Для него они обе первые, как и любая другая азербайджанская женщина, которая пойдет по их стопам. Он никогда не призывал и не будет призывать никого подниматься на великие вершины, ведь прохождение «зоны смерти» — это личный выбор каждого. Однако он всегда будет на стороне тех, кто бросает вызов себе и своим возможностям, кто готов победить себя.

Для него большая честь стоять рядом с каждой из этих женщин.