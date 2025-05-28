Офис Нетаньяху опроверг статью NYT о планах атаковать ядерные объекты Ирана

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла публикацию в газете The New York Times (NYT) о готовности Израиля атаковать ядерные объекты Ирана.

«Ответ канцелярии премьер-министра на сегодняшнюю статью в The New York Times: фейковые новости», - говорится в заявлении.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что незадолго до поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток израильские чиновники предупредили Вашингтон о готовности атаковать ядерные объекты Ирана. Кроме того, по данным издания, американская разведка подсчитала, что Израиль может подготовиться к атаке на Иран всего за семь часов.

Ранее, как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он должен воздерживаться от любых действий, которые могут помешать переговорному процессу по ядерной программе Ирана.

Источник: ТАСС