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Мария Грация Кьюри покидает Dior

Феликс Вишневецкий14:47 - Сегодня
Мария Грация Кьюри покидает Dior

Мария Грация Кьюри, креативный директор женской высокой моды, прет-а-порте и аксессуаров Dior, уходит из французского модного дома после девяти лет работы.

Показ коллекции Resort 2026, состоявшийся во вторник, стал её последним шоу для Dior, сообщает 1news.az со ссылкой на Vogue Business.

В официальном заявлении Christian Dior Couture поблагодарил Марию Грацию за её вдохновляющую работу и творческий вклад, подчеркнув, что она стала первой женщиной, возглавившей создание женских коллекций в истории дома. Новый руководитель пока не назначен.

За время работы Кьюри Dior значительно вырос — продажи увеличились с 2,2 млрд евро в 2017 году до 9,5 млрд в 2023-м, хотя в 2024 году наблюдалось небольшое снижение.

Мария Грация Кьюри начала карьеру в Fendi и Valentino, в Dior она пришла в 2016 году, став первой женщиной-дизайнером в доме, основанном в 1947 году. Её творчество отличалось акцентом на женскую силу и коллаборациями с современными художницами.

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