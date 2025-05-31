Погибший в США азербайджанец похоронен на родине

Тело молодого азербайджанца Джейхуна Садибейли, трагически погибшего в городе Майами (штат Флорида, США), доставлено в Азербайджан.

Как сообщает Oxu.az, Дж.Садыгбейли был похоронен на кладбище поселка Деде Горгуд Сураханского района 30 мая.

Напомним, что трагедия произошла на пляже South Beach. Во время отдыха супруга Джейхуна начала тонуть, и он бросился ее спасать, но, к сожалению, сам утонул.

Недавно женившийся молодой человек работал менеджером по продажам в одной из компаний в Бостоне.

Дж.Садыгбейли родился в 2000 году в селе Бозайран Ярдымлинского района. Набрав 665 баллов, он поступил на английское отделение Азербайджанской дипломатической академии (АДА). Окончил бакалавриат вуза по специальности «Деловое администрирование».

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