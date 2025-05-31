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Очередная группа переселенцев прибыла в село Бейлик - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:15 - Сегодня
Очередная группа переселенцев прибыла в село Бейлик - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В соответствии с I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики реализован очередной этап процесса переселения в село Бейлик Лачинского района, отправленные утром семьи достигли родного края.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня в село Бейлик прибыло 153 человека – 38 семей. Вновь прибывшие семьи вернулись на родную землю со слезами радости и понаблюдали за созданной здесь красотой. Вернувшиеся в родной край жители Бейлик поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу о них. Они также выразили свою признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души шехидов, отдавших свои жизни на этом пути, пожелали терпения их семьям. Для переселенных семей созданы все условия для размещения в домах, отстроенных заново в селе Бейлик по указанию главы государства.

Следует отметить, что на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время проживают и работают более 43 тысяч человек, среди которых бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся сюда в рамках обеспечения устойчивого расселения как одного из основных компонентов Великого возвращения, служащие государственного и частного секторов, а также получающие образование молодые люди.

08:30

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Бейлик Лачинского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Бейлик Лачинского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе возвращается 38 семей – 153 человека.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 43 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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