Проезд в Бакинском метрополитене можно будет оплатить электронным кошельком

Состоялась встреча между руководством ЗАО «Бакинский метрополитен» и членами Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта.

«Это первая встреча в подобном формате после перехода структуры в состав AZCON Holding и может рассматриваться как наглядное свидетельство приверженности нового руководства принципам прозрачности и открытости для общественности», - отмечает в социальной сети Facebook член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта Эльвин Аббасов.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся новшеств в деятельности метрополитена, повышения качества обслуживания в пассажирских перевозках и планов дальнейшего развития – подчеркивается, что открытый и конструктивный диалог с Общественным советом стал полезным для обеих сторон в контексте учёта ожиданий общества в сфере общественного транспорта и внедрения инновационных подходов.

Основными вопросами, которые обсуждались на встрече были следующее:

- Wi-Fi-сервис: Широко обсуждался вопрос внедрения открытого интернета (Wi-Fi) на станциях метро. Отмечалось, что эта услуга обладает потенциалом повысить удовлетворённость пассажиров и в настоящее время всесторонне анализируется.

- Электронные платежи: Планируется интеграция оплаты проезда в метро с помощью систем Google Pay, Apple Pay и других электронных кошельков. Также предполагается запуск мобильного приложения «Бакинского метрополитена».

- Искусственный интеллект и цифровизация: В Бакинском метрополитене уже функционирует обширный департамент анализа данных (Data Analytics Department), и решения принимаются на основе анализа данных. Ведутся симуляции с использованием технологии цифрового двойника (digital twin) с целью снижения пассажиропотока - в рамках этого процесса продолжается проектирование 10 новых станций метро. Одна из них будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время, остальные откроются поэтапно до 2030 года.

- Статистика: В настоящее время Бакинский метрополитен перевозит от 220 до 230 миллионов пассажиров в год. Из них около 6 миллионов проходят по льготным (бесплатным) проездным. В будние дни среднесуточное количество пассажиров может достигать 740 тысяч человек.

- Новая модель управления: Вхождение метрополитена в состав холдинга AZCON Holding обеспечивает переход к единой модели управления в транспортной сфере, что создаёт условия для более системного и концептуального управления транспортной системой - подобный подход применяется во многих странах и успешно реализуется.