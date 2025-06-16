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Захарова: США отменили встречу с Россией по устранению «раздражителей»

Ялчин Алиев17:17 - Сегодня
Захарова: США отменили встречу с Россией по устранению «раздражителей»

Встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Москва надеется, что эта пауза не будет слишком длинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков, - сказала дипломат. - Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной».
10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских консультаций. Делегацию США на встрече возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, делегацию РФ - посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Первый раунд консультаций в Стамбуле состоялся 27 февраля. Тогда разговор в закрытом формате продлился более шести часов.

Источник: ТАСС

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