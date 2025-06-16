Нетаньяху: Израиль «на пути» к уничтожению ядерных и ракетных угроз Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «контролирует небо над Тегераном».

«Это изменение всей кампании», — продолжает он во время визита на авиабазу Тель-Ноф в центральном Израиле, к которому присоединились министр обороны Исраэль Кац и начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

Нетаньяху заявил, что Израиль «находится на пути» к достижению своих целей по уничтожению иранской ядерной и ракетной угрозы.

Источник: MigNews