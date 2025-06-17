Нурлан Исмаилбейли рассказал о целях сертификации учителей в Азербайджане

«Суть сертификации заключается в проверке профессионального уровня учителей и определении их потребностей в обучении».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Нурлан Исмаилбейли, заместитель заведующего Отделом организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (ГАДОО), выступая на брифинге, посвященном процессу сертификации учителей.

«Хорошая новость в том, что у нас есть учителя, которых мы называем «лучшими» и «самыми лучшими», показавшие результаты выше 85%. У нас есть учителя, набравшие от 30 до 50 баллов. Третьей категории у нас уже нет. Мы надеемся, что все наши учителя будут показывать только самые высокие результаты».