Фархад Мамедов: Азербайджан показал Ирану зеркальную позицию

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном завершился спустя 12 дней после его начала. Возвестил об этом в своих постах в социальной сети президент США Дональд Трамп.

К чему пришел мир по итогам конфликта? Что изменилось в нем по итогам израильско-иранского военного противостояния с пусть и ограниченным, но все же вовлечением США? Как отразилось это столкновение на регионе Южного Кавказа и чего Азербайджану ожидать впредь от Ирана?

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов считает окончание вооруженного конфликта между Израилем и Ираном необычным.

«Если это действительно завершение войны, то оно необычное, потому что нет документа относительно мира между Израилем и Ираном. Между тем вводные во взаимоотношениях между этими странами не изменились. Иран не признал Израиль как государство. А Израиль, в свою очередь, не добился принятия на себя обязательств со стороны Ирана о прекращении ядерной программы, то есть, целей, заявленных им при атаке на Иран. Соответственно, мы получаем устную договоренность о перемирии без каких-либо решений Совета Безопасности ООН. То есть, мы стали свидетелями очередной войны, которая произошла вне международной системы, вне международного права и которая имеет полный потенциал для продолжения в самом ближайшем будущем», - сказал Ф.Мамедов в интервью 1news.az.

Он отметил, что на примере израильско-иранского конфликта мир стал свидетелем войны нового типа, когда страны не граничат друг с другом, используют исключительно вооружение ракетного и беспилотного типа. В добавок к этому было вовлечение в конфликт США, то есть, появление третьего крупного игрока, и бомбардировка американских военных баз, какая бы она ни была, на территории других ближневосточных государств, добавил политолог.

«США добились того, что они по максимуму устранили все свои стратегические опасения относительно Ирана: сперва по части региональной политики Ирана - это разрушение оси сопротивления, дальше в вопросе ядерной программы Ирана - они совместно с Израилем нанесли максимальный урон по инфраструктуре и по кадровому потенциалу этой ядерной программы и, конечно, лимитировали ракетную программу Ирана. Ничего из этого не достигнуто полностью, но урон нанесен ощутимый. То есть, Соединенные Штаты постарались использовать это окно возможностей по максимуму для нанесения урона Ирану по этим трем направлениям.

А что касается президента Трампа, то он остается максимально цитируемым политиком в мире, наряду с этим старается продемонстрировать результат на международной арене по тем инициативам, которые он источает с начала своего президентского срока», - сказал Ф.Мамедов.

Он подчеркнул, что военное противостояние Ирана и Израиля представляло собой большую опасность для региона Южного Кавказа.

«Для нашего региона эта война, конечно, была вызовом, потому что здесь существовали угрозы распространения радиации, внутренней нестабильности Ирана, гуманитарный аспект, ну и хоть и незначительная, но все же вероятность перенесения какого-то элемента боевых действий на территорию Южного Кавказа. Я думаю, что на сегодняшний день в условиях перемирия мы можем в определенной степени вздохнуть, но в то же время мы должны понимать, что процессы в Иране должны будут в ближайшем будущем среагировать на эту войну, и нужно пристально следить за внутриполитическими процессами в этой стране. В региональном плане получается, что у нас второй сосед пережил войну и в определенной степени ослаб. И очень многое будет зависеть от той линии, которую выберет руководство Ирана в нынешний период: будет ли это залечиванием ран и демонстрацией конструктивизма, или же они будут в роли раненного зверя, который может быть максимально непредсказуемым.

Я думаю, что мы увидим комбинацию конструктивизма с определенными элементами агрессивной риторики. Но урон, нанесенный Ирану, он ощутимый, он очень сильный - это и по военной инфраструктуре, и по психологическому состоянию населения, у которого уже нет той веры в собственную безопасность, которую десятилетиями формировала иранская власть. Существовавший между властью и народом общественный договор оказался нарушен, и в этих условиях мы посмотрим, как население Ирана будет оценивать ситуацию, в которой оказалась их страна», - сказал эксперт.

Ф.Мамедов полагает, что «та точка, на которой были взаимоотношения Азербайджана и Ирана до начала войны, конечно же, претерпит изменения». Но в Иране должны понимать, что Азербайджан в контексте данного конфликта продемонстрировал ту позицию, которую Иран демонстрировал в отношении Азербайджана: «И нет никаких оснований у иранской стороны ожидать чего-то большего от Азербайджана. Территория и воздушное пространство Азербайджана не были использованы против Ирана, и это должно быть максимумом в ожиданиях Тегерана от Баку».

В этом смысле, по мнению политолога, опять же важно, какую постконфликтную линию поведения выберет иранское руководство.

«Азербайджан всегда готов к конструктивному сотрудничеству с Ираном по всем темам повестки. Я думаю, что, возможно, даже Иран будет более конструктивен в реализации транспортных проектов по своей территории. Это касается и транспортного коридора Север-Юг, это касается и Аразского коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчываном, потому что Ирану сейчас нужны будут и дополнительные инвестиции, и экономические проекты, которые должны оздоровить экономику и восполнить ущерб, нанесенный в результате войны», - резюмировал Ф.Мамедов.