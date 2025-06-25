В Геранбое пропала молодая женщина

В Геранбое пропала 36-летняя женщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в Геранбое пропала жительница села Ениюол Самира Абульфат гызы Гараева, 1989 года рождения. Она ушла из дома 12 июня в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: черные волосы, карие глаза, среднее телосложение. В последний раз, когда она уходила из дома, на ней были белая рубашка, черные брюки и черные туфли.

Всех, кто узнает человека на фотографии или располагает какой-либо информацией о ней, просят сообщить об этом в службу «102» МВД, а также по городскому телефону Геранбойского районного отдела полиции 022 245 30 72 или по мобильному номеру 055 885 66 02.