Попытка ввоза крупной партии наркотиков пресечена на азербайджано-иранской границе
Предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, была предотвращена попытка нарушения государственной границы с Ираном в направлении Азербайджана.
Инцидент произошел на участке пограничного отряда «Горадиз» Командования пограничных войск ГПС.
В результате поисковых и оперативных мероприятий на служебной территории было обнаружено и изъято 10 килограммов 700 граммов наркотического средства – марихуаны.
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