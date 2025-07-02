Попытка ввоза крупной партии наркотиков пресечена на азербайджано-иранской границе

Предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана, была предотвращена попытка нарушения государственной границы с Ираном в направлении Азербайджана.

Инцидент произошел на участке пограничного отряда «Горадиз» Командования пограничных войск ГПС.

В результате поисковых и оперативных мероприятий на служебной территории было обнаружено и изъято 10 килограммов 700 граммов наркотического средства – марихуаны.