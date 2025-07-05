Фермер объяснил основную причину отравления арбузом - ВИДЕО

Урожайность низкая, а цена доступная. Нестабильные погодные условия не обошли стороной и арбузные плантации.

По словам фермеров, в этом году сбор урожая значительно уступает показателям предыдущих лет, из-за чего аграрии несут убытки.

Что касается случаев отравления арбузом, они отметили, что покупателям следует быть внимательными.

"Незадолго до полного созревания арбузов плети обрабатываются специальным препаратом. После такой обработки употреблять арбуз в пищу нельзя - это может вызвать отравление", - рассказал фермер Шахмурад Иманов.

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