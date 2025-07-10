Где учились провалившие сертификацию по математике учителя?

«44% учителей, продемонстрировавших низкие результаты на сертификационном экзамене по математике, являются выпускниками Международных университетов».

Как передает 1news.az, с таким заявлением выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвящённом теме «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

Министр отметил, что многие из этих вузов в настоящее время либо прекратили свою деятельность, либо больше не занимаются подготовкой педагогов.

«В список вузов, выпускники которых показали низкие результаты, также входят Гянджинский государственный университет, Гянджинский государственный педагогический университет, Азербайджанский технический университет и Шекинский филиал Бакинского государственного университета», — добавил он.