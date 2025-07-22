Азыхская пещера будет добавлена в список объектов всемирного наследия

Ведутся работы по добавлению Азыхской пещеры в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сказал Trend директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев.

По его словам, уже второй год в Азыхской пещере работает международная археологическая экспедиция, состоящая из азербайджано-германской и азербайджано-датской групп. Цель исследований, проводимых при участии датских специалистов, — в том числе сформировать представление о климате и экологической обстановке региона в эпоху палеолита.

"Научная ценность Азыхской пещеры неоценима. Были выбраны различные образцы, которые отправлены на проведение всестороннего анализа в ведущих лабораториях мира", - добавил он.