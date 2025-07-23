Дамаск официально запросил у Анкары помощь в борьбе с террористами

Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

"Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками, в первую очередь "Исламским государством"", - цитирует агентство источник в МО.

В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР", - сообщили в ведомстве.