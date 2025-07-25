Открыть «ящик Пандоры»: Сегодня Донбасс, завтра - Дагестан?

Антиазербайджанская истерия, развернувшаяся в российских медиа после Шушинского медиафорума, не просто удивляет, но и откровенно дискредитирует претензии Москвы на роль адекватного и рационального геополитического игрока.

Истеричное поведение рупоров российской пропаганды, включая Владимира Соловьева и армаду Z-каналов, резко контрастирует с реальным содержанием выступления президента Азербайджана.

Ильхам Алиев, по сути, не сказал ничего нового – он в очередной раз подтвердил принципы, которые Азербайджан решительно отстаивает с первого дня восстановления независимости: приверженность нормам и принципам международного права, уважение к территориальной целостности, суверенитету и нерушимости международно признанных границ государств.

Казалось бы, именно такую позицию Россия должна была бы приветствовать. Но вместо рациональной дипломатической реакции последовали всплески ярости, обвинения в «предательстве» и даже призывы к… «ревизии» суверенитета Азербайджана (?!). Причина такого когнитивного расстройства в Кремле кроется не в словах, сказанных в Шуше, а в самом факте того, что Азербайджан ведет независимую политику и не подыгрывает чаяниям российского империализма.

В Москве прекрасно понимают: у Баку своя повестка - выверенная и суверенная, и это вызывает аллергию у тех, кто привык к колониальному стилю общения с постсоветскими странами.

Россия, несмотря на декларируемую поддержку международного права, сама его многократно нарушала, и теперь болезненно воспринимает, когда кто-то честно напоминает об этом, даже если и косвенно.

Ярким примером двоемыслия и геополитического лицемерия стала июньская встреча Владимира Путина с представителями мировых информационных агентств. Там российский президент в очередной раз попытался придать аннексии украинских территорий видимость правовой легитимности. По его словам, «часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», и это, дескать, абсолютно нормально в свете Устава ООН, который содержит право народов на самоопределение. Далее, ссылаясь на решение Международного суда по Косово, Путин заявил, что регионы, отделяющиеся от государства, «не обязаны спрашивать разрешения у центра», и что Россия, признав независимость Донбасса, действовала в рамках права.

Это заявление заслуживает предельно жесткой критики, причем как с точки зрения международного права, так и с позиции элементарной логики. Во-первых, интерпретация решения Международного суда ООН в случае с Косово - сознательно искаженная. Суд, напомним, не вынес вердикта о правомерности отделения Косово.

Суд подчеркнул, что решение по Косово касается только конкретной ситуации, оно не может считаться универсальным шаблоном и не является прецедентом, применимым в качестве правового основания для любых других актов сепаратизма. То есть, суд не признал отделение Косово «правомочным» с точки зрения права, он не создал прецедент и не легитимизировал сепаратизм как принцип. Следовательно, использование «дела Косово» в качестве оправдания действий в Донбассе - это юридическая манипуляция, не имеющая под собой прочной правовой основы.

Во-вторых, само понятие «права на самоопределение» в международной практике связано в первую очередь с деколонизацией. Оно возникло как инструмент освобождения угнетенных народов от колониального гнета.

Где, простите, был колониальный гнет в Донбассе? Кто и когда колонизировал Луганск и Донецк? Украина? Современное украинское государство не имеет ни малейших признаков колониальной державы. Значит, применение нормы о самоопределении к ситуации в Донбассе - это абсурдная подмена понятий. В таком случае любой конфликт можно попытаться выдать за колониальный и потребовать «освобождения» - от Шотландии до Бретани, от Баварии до Техаса.

Но особенно остро диссонанс между словами и действиями России проявляется в отношении самой Российской Федерации. Если уж Москва так горячо отстаивает право народов на самоопределение, то почему она жестоко подавляла попытки отделения Чечни, почему так нервно реагирует на любое упоминание о возможной независимости Татарстана, Башкортостана или Дагестана? Если, по логике Путина, «Донбасс имел право» без согласия Киева провозгласить независимость, то любой субъект Российской Федерации тоже имеет право сделать то же самое без разрешения Кремля. Так? Или снова двойные стандарты?

Представим на минуту, что завтра парламент Татарстана объявит о независимости республики. Руководствуясь логикой Путина, Москва должна бы признать это решение и предоставить помощь новообразованному государству. Но, конечно же, этого не произойдет. Реакция будет мгновенной и жесткой – скорее всего, с вводом войск, зачистками, арестами и уголовными делами по статье о посягательстве на территориальную целостность России. Что ясно показывает: все эти слова о праве на самоопределение – всего лишь инструмент внешнеполитической манипуляции, который применяется избирательно и исключительно в зависимости от интересов Кремля.

Таким образом, выступление Путина стало очередной демонстрацией двойных стандартов - когда международное право интерпретируется так, как выгодно в конкретный момент, а потом сразу же забывается, как только возникает угроза собственной целостности. Это и есть главная причина антиазербайджанской истерики в России. Москва хотела бы, чтобы ее партнеры на постсоветском пространстве соглашались молчать, когда Кремль врет, манипулирует и нарушает правила. А Азербайджан - не согласен. И это - самая страшная пощечина для тех, кто находится в заложниках собственной имперской иллюзии.

Поэтому на российском телевидении не стоит искать правду. Она там давно не живет. А вот в Шуше - живет. И ее, к огромному неудовольствию московских пропагандистов, услышал весь мир.

Когда Ильхам Алиев в Шуше напомнил о приверженности нормам международного права, это был не выпад против России. Это был месседж в адрес всего мира: Азербайджан не хочет жить по законам силы. Азербайджан предлагает жить по правилам. И эта идея смертельно опасна для тех, кто привык эти правила переписывать под себя. Россия может сколько угодно пытаться лепить из Азербайджана очередного «неблагодарного союзника», но она прекрасно знает, что именно Баку сегодня демонстрирует ту модель внешней политики, к которой тянутся многие государства на постсоветском пространстве: прагматичную, независимую, юридически выверенную.

Кремль наверняка в глубине души понимает, что Азербайджан - это не то государство, которое будет ждать указаний из Москвы. Это субъект, а не объект международных отношений. И когда такой субъект говорит о праве государств на неприкосновенность границ, это звучит как приговор всей путинской геополитике. Поэтому Соловьев и прочие пропагандисты беснуются - не потому что услышали нечто возмутительное, а потому что услышали правду. А правда для них - всегда как соль на рану.

Но как бы Москва ни бесновалась, реальность такова, что ее же собственная логика оборачивается против нее.

Сегодня она оправдывает отделение Донбасса, завтра ей придется объяснять, почему этого не могут потребовать Ямал, Калмыкия, Коми или Башкортостан. Потому что, если вы один раз признали право региона на отделение без согласия центра, вы открыли «ящик Пандоры». И на следующий день этот прецедент постучит в вашу дверь.

Именно поэтому любые рассуждения Путина на эту тему - это не аргументы, а самый настоящий «политический харакири».

Азербайджан же, напротив, строит свою политику на прочном фундаменте международной правосубъектности. И поэтому его голос становится все громче - в ООН, в Организации Тюркских государств, на Климатических саммитах и в глобальных СМИ. И поэтому истерия в России - это не спонтанный всплеск эмоций, а симптом растущей слабости. Москва нервничает, когда кто-то указывает на ее нелогичность. И именно поэтому Азербайджан раздражает ее все сильнее.

Но этот раздражающий фактор не исчезнет. Напротив - он станет новой нормой. И тогда Кремлю придется либо признать реальность, либо продолжать прятаться за фальшивыми нарративами. Впрочем, как показывает опыт последних лет, второй путь уже не спасает. Он только затягивает неизбежный крах системы, построенной на лжи, избирательной справедливости и пропагандистском угаре. А значит, стоит лишь подождать. История уже знает, на чьей стороне правда. Азербайджан просто раньше это понял.