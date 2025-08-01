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Установка бюста Айвазовского российскими миротворцами без разрешения Азербайджана была незаконной - МИД

First News Media00:22 - Сегодня
Установка бюста Айвазовского российскими миротворцами без разрешения Азербайджана была незаконной - МИД

Установка бюста армянского художника Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна) российскими миротворцами на азербайджанской территории без разрешения азербайджанской стороны была незаконной. Это стало проявлением неуважения к суверенитету Азербайджанской Республики со стороны России.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление специального представителя Президента России Михаила Швыдкого по поводу сноса бюста Айвазовского и использование агентством ТАСС названия «Степанакерт» вместо Ханкенди.

По словам Гаджизаде, демонтаж подобных так называемых памятников, незаконно установленных в период оккупации азербайджанских территорий, является логичным, справедливым и законным шагом.

«Заявления господина Швыдкого о якобы “отмене” российской культуры в Азербайджане являются очередной ложью. Несмотря на явный дисбаланс в этой сфере между двумя странами, никто в Азербайджане не отменял российскую культуру. В то время как в Азербайджане действуют русский театр, школы на русском языке и русскоязычные издания, в России нет театров, школ, газет и журналов на азербайджанском языке. Несмотря на этот дисбаланс, мы не выступаем с обвинениями в адрес России в “отмене” азербайджанской культуры. Однако российским высокопоставленным лицам следует понимать: если антиазербайджанские заявления и действия продолжатся, корректировка этого дисбаланса со стороны Азербайджана не исключена»,- отметил он.

Он также выразил сожаление по поводу того, что господин Швыдкой, недавно побывавший в Шуше - на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, - не нашёл в себе смелости публично осудить вандализм в отношении памятников азербайджанским культурным деятелям, таких как Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, а также разрушения, совершённые на азербайджанской земле.

Использование официальным российским государственным агентством ТАСС названия «Степанакерт» вместо города Ханкенди расценивается как оскорбление и проявление неуважения к территориальной целостности Азербайджана.

«В связи с этим недружественным шагом мы хотим напомнить российской стороне, что в 1923 году в созданной на исконных азербайджанских землях Нагорно-Карабахской автономной области название города Ханкенди было незаконно изменено на “Степанакерт” в честь большевика Степана Шаумяна, совместно с дашнаками организовавшего резню азербайджанского народа. Это переименование изначально являлось оскорблением в адрес Азербайджана», - подчеркнул Гаджизаде.

Азербайджанская сторона ожидает от российских официальных структур прекращения искажения азербайджанских топонимов и использования названий, применявшихся сепаратистским режимом. В противном случае, исходя из принципа взаимности, Азербайджан оставляет за собой право начать обозначение ряда населённых пунктов России их историческими именами.

«Мы ожидаем от информационного агентства ТАСС извинений и соответствующего исправления в данном вопросе. В противном случае в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане могут быть приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - заявил Айхан Гаджизаде.

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