У берегов Камчатки зафиксировали афтершок магнитудой 6,8

Афтершок магнитудой 6,8 был зафиксирован у берегов Камчатки.

Об этом 3 августа сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Очередной ощущаемый афтершок произошел в Тихом океане. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили его силой до 4–5 баллов. <...> Его магнитуда — 6,8», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейсмособытие произошло в 277 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 26 км. Уточняется, что в результате афтершока, по расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, возможен выход волны цунами высотой не более 19 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу и не более 3 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Источник: İz.Ru