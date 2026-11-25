В результате возгорания автоцистерны, перевозившей нефтепродукты, в Египте погибли 30 человек, еще 15 получили ранения.

Как передает Reuters, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

По уточненным данным, автоцистерна опрокинулась и загорелась над тоннелем в районе Эль-Варрак мухафазы Гиза. По информации местных СМИ, пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Кольцевая автодорога связывает основные магистрали Большого Каира, проходящие через мухафазы Каир, Гиза и Кальюбия.

22:50

В египетской мухафазе Гиза автоцистерна с нефтепродуктами съехала с дороги, врезалась в препятствие и взорвалась. В результате происшествия погиб по меньшей мере 21 человек, еще 15 получили ранения.

Как сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения и народонаселения Египта, пожар произошел над тоннелем №10 в районе Варрак, в Имбабе, неподалеку от кольцевой автодороги Каира.

По данным ведомства, к месту происшествия направили 39 машин скорой помощи. Пострадавших доставили в три больницы.

В Миннефти Египта сообщили, что автоцистерна, находившаяся в частной эксплуатации, съехала с дороги и столкнулась с препятствием, после чего произошел взрыв.

Министерство здравоохранения уточнило, что число погибших является предварительным. Власти продолжают следить за ситуацией и оказывать медицинскую помощь пострадавшим.